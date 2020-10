„Nouruz“, das kurdische Frühlingsfest, beinhaltet Lebensfreude. Das ist Musik – und da sind Tanz, Hoffnung und Freude. Und vor allem: Es ist der Beginn eines neuen Jahres, einer Zeit mit neuen Möglichkeiten.

All diese positiven Gedanken vereinte auch das Konzert „Nouruz – Bach und kurdische Tänze“, zu dem der Verein zur Förderung der Alten Musik aus Hannover am Sonntag aufs Schloss in Oelber einlud.

Kultur im Lockdown besonders wichtig

„Wir leben in einer Zeit nach dem Lockdown, in der uns besonders deutlich wird, wie wichtig Kultur ist“, begrüßte Robert Kroth als 1. Vorsitzender des Fördervereins mit leuchtenden Augen immerhin rund 50 Gäste unter Corona-Auflagen und Abstand im ehemaligen Marstall.

Der auferlegte, kleine Rahmen unterstrich das Ambiente eines Kammerkonzertes. Nach allen Einschränkungen und den Ereignissen der vergangenen Monate machte die Musik ihre Leichtigkeit deutlich: Sie überwindet Grenzen und dringt bis zu den Herzen der Menschen vor, interpretierte Danya Segal als Produzentin und künstlerische Leiterin der bezaubernden Musikidee. Zu ihrem bekannten und mehrfach ausgezeichneten siebenköpfigen „Musica Alta Ripa“ – Barrock-Ensemble setzte sie erneut auf die musikalische Unterstützung der beiden kurdischen Ausnahmekünstler Mevan Younes (Buzuq) und Hogir Göregen (Perkussion). Seit 2017 pflegen die Musiker die Kontakte zueinander.

Bach hat zum Datum des Frühlingsfests Geburtstag

Aber wie kamen Sonntagnachmittag nun die Werke des barrocken Altmeisters Johann Sebastian Bach ins Boot? „Es hat sich so ergeben“, betonte Segal. Eine mögliche Erklärung wäre, Bach wurde am 21. März geboren, jenem Tag an dem auch das so wichtige Nouruz-Fest in Kurdistan gefeiert wird.

Das kurdische Fest habe freilich eine 3000-jährige Tradition. „Und wir sprechen da bereits beim 1685 geborenen Bach von Alter Musik“, schmunzelte Robert Kroth zum Konzertauftakt.

Begeisterte Konzertbesucher

Aber die Mischung dieser gänzlich unterschiedlichen Musikrichtungen machte es schließlich so besonders, und sorgte in dem folgenden Konzerterlebnis wiederkehrend für begeisterten Applaus und sogar Bravo-Rufen, wo es kleine, musikalische Pausen zuließen. Frohsinn ergriffe den ehemaligen Pferdestall, in einer hochkarätigen Musikreise zwischen Kunst und Kultur. Am Ende sprach Robert Kroth allen Gästen aus den Herzen: „Das hat Spaß gemacht!“ Gefördert wurde das wunderbare Konzerterlebnis durch verschiedenen Institutionen, unter anderem die Kulturregion Hannover, der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine.