Nach 30 Jahren: Radweg von Sehlde nach Heere wird gebaut

Sehlde/Heere. Der Bau der vier Kilometer langen Strecke hat in diesen Tagen begonnen. Der erste Bauabschnitt soll noch in diesem Jahr fertiggestellt sein.

Es war eine Baubesprechung, die am frühen Donnerstagmorgen im regnerisch-kalten Oktoberwetter Thomas Ruh, Ingo Steinwedel und Jan Koch, die Vertreter von Straßenbaubehörde, IWBI-Ingenieursbüro und Eurovia als ausführende Baufirma, an der L 496 zwischen Heere und Sehlde zusammenführte.

Unübersehbar für jeden Passanten geht dort seit knapp vier Wochen, mit dem Radwegbau westlich der Landesstraße, ein seit gut drei Jahrzehnten gehegtes Bürgerbegehren in Erfüllung. Mit den Baggern und Baumaschinen kam der Wunsch endlich ins Rollen.

„Baustart war am 21. September“, informierte Torsten Ruh von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als Projektleiter: „Gebaut wird der rund vier Kilometer lange Radweg in zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt geht von der Ortschaft Heere bis zur Sehlder Gemeindegrenze. Er wird noch in diesem Jahr abgeschlossen sein.“ Der zweite Part wird, je nach Wetterlage, zeitig im Jahr 2021 erfolgen.

Die Freigabe und offizielle Eröffnungsfeier werden aber erst nach der kompletten Fertigstellung erfolgen, betonte Ruh. Es mache keinen Sinn, einen halben Radweg zu befahren. Dann gäbe es an der Stelle, wo er zwischen den Ortschaften endet, nur zusätzliche Gefahren, wenn sich die Radfahrer in den Verkehr der Landstraße einfädeln müssen. „Der Oberboden ist im ersten Abschnitt bereits weitgehend abgetragen und der Einbau der Tragschicht wird zeitnah erfolgen“, erklärte er den baulichen Sachstand.

Zuständig für den Bau und die Finanzierung sind das Land Niedersachsen und der Landkreis Wolfenbüttel. Die Gemeinden Heere und Sehlde beteiligen sich nur mit einer Zuweisung in Höhe von zirka 3200 Euro an den Grunderwerbskosten für den Fahrradweg.

Bereits in den Gemeinderatssitzungen im November 2019 hatten beide Bürgermeister, Dietmar Barsch aus Heere und Reinhard Päsler aus Sehlde, den Radwegebau als zukunftsweisende Entscheidung gutgeheißen. Der Bau des Radwegs von Sehlde nach Heere sei ein wichtiger „Lückenschluss“, um das Samtgemeindezentrum Baddeckenstedt mit dem Fahrrad sicher erreichen zu können. Von Heere nach Baddeckenstedt gibt es bereits einen Radweg.