Radwegbau von Sehlde nach Heere kostet 650.000 Euro

Weder Corona-Einschränkungen noch fürchterliches Regenwetter konnten den freudigen Termin am Freitagnachmittag stoppen: Landrätin Christina Steinbrügge überzeugte sich persönlich vom Baufortschritt am entstehenden Radweg, parallel zur L 496. Auf den Drahtesel schwingen und sicher zwischen Sehlde und Heere unterwegs sein, dieser langgehegte Wunsch zahlreicher Bürger und Fahrradfreunde soll mit der Fertigstellung in 2021 Wirklichkeit werden.

Bauarbeiten gehen zügiger voran als geplant Der Tiefbaubetrieb im Landkreis Wolfenbüttel ist bereits seit dem 23. September mit der Aufgabe betraut, die zügiger vorangeht als zunächst geplant. Hieß es unlängst noch, mit den zweiten Bauabschnitt (von der Sehlder Gemeindegrenze bis zum Ortseingang) würde erst im kommenden Frühjahr begonnen, sollte nun das offene Wetter nicht ungenutzt verstreichen. 2470 Meter lang, 2,5 Meter breit Der Radweg entsteht in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Goslar. Er wird nach seiner Fertigstellung eine Gesamtlänge von exakt 2470 Metern haben und eine Breite von 2,5 Metern. An den Ortsgrenzen wird der Radweg mit einer Pflasterung an das örtliche Wegenetz angeschlossen. Für den Ausbau werden rund 14.000 Tonnen Boden und Material bewegt und 1500 Tonnen Asphalt verbaut. Die Baukosten werden sich rund 650.000 Euro belaufen, hielt Steinbrügge am Freitag wichtige Zahlen parat. Kooperationen laufen offenbar harmonisch „Die Kooperation mit der Landesbehörde gestaltet sich sehr kollegial und einvernehmlich. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit den beiden Feldmarkinteressentschaften und der Samtgemeinde Baddeckenstedt“, betonte ebenso Torsten Ruhe, Leiter des Tiefbaubetriebs im Landkreis Wolfenbüttel bei jenem Ortstermin die harmonische Gemeinsamkeiten. Päsler: Gemeinden hätten es allein nicht geschafft Der Grunderwerb wird mit einem kleinen kommunalen Obolus in Höhe von jeweils rund 5000 Euro durch die Gemeinden Heere und Sehlde unterstützt, ergänzte Sehldes Bürgermeister Reinhard Päsler: „Vor etlichen Jahren wurde schonmal angedacht, dass die zwei Gemeinden den Radwegebau aus eigenen Mitteln stemmen. Aber da wäre für uns finanziell gar nicht machbar gewesen.“ Wichtiger Lückenschluss Unumstritten für alle Anwesenden war die Wichtigkeit der Radwegverbindung zwischen Sehlde und Heere. Sehlde ist ein Grundschulstandort. Ebenso würden viele Bürger die weiterführende Radwegverbindung von Heere nach Baddeckenstedt nutzen. „Es ist ein ganz wichtiger Lückenschluss“, so Günter Hartkens, Leiter des Goslarer Geschäftsbereiches der NLStBV. Die offizielle Einweihung und Verkehrsfreigabe datierte er ins kommende Frühjahr 2021. https://www.salzgitter-zeitung.de/salzgitter/umland/article227709655/Radweg-von-Sehlde-nach-Heere-kann-gebaut-werden.html https://www.wolfenbuetteler-zeitung.de/salzgitter/umland/article230682022/Nach-30-Jahren-Radweg-von-Sehlde-nach-Heere-wird-gebaut.html