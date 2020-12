Landkreis Wolfenbüttel blitzt in Salzgitteraner Gebiet

Geschwindigkeitskontrollen in der kommenden Woche kündigt der Landkreis Wolfenbüttel in folgenden Orten an: Wolfenbüttel, Heiningen, Baddeckenstedt, Burgdorf, Cremlingen, Schladen, Uehrde, Hornburg, Elbe, Kneitlingen, Schöppenstedt, Winnigstedt, Sickte und Denkte. Die Reihenfolge der Orte sagt nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus, teilt der Landkreis mit.

red