Mittlerweile brennt schon die zweite Kerze am heimischen Adventskranz und das Weihnachtsfest rückt mit großen Schritten näher. Und das soll trotz Corona-Einschränkungen gemeinsam begangen werden. Aber: Wie ist das möglich?

Lebendiger Advent trotz Corona

„Im vergangenen Jahr hatte die Dorfgemeinschaft erstmals den Lebendigen Advent veranstaltet, der sich einer großen Beliebtheit erfreute“, erinnert sich Insa Schindler an die damals so herzlich geteilte, weihnachtliche Vorfreude. Viele Mitbürger klinkten sich ein, um an verschiedenen Abenden ein weihnachtliches Rahmenprogramm mit Liedern, Musikstücken oder Gedichten anzubieten. Im Anschluss bestand die Gelegenheit für ein gemütliches Miteinander bei Glühwein, Punsch und Plätzchen. Unter Corona-Bedingungen kann es zwar diese Art von Zusammenkunft nicht geben, doch die Wartjenstedter Dorfgemeinschaft zeigte sich kreativ:

Kleines Programm zum selbst gestalten

Die Bürger wurden nicht nur aufgerufen, ein Adventsfenster oder den Vorgarten weihnachtlich zu schmücken. Wer mag, kann eine ausgesuchte Geschichte, Basteltipps, ein Gedicht oder ein Musikstück aufzeichnen und es per E-Mail oder die Nachrichtenapp WhatsApp an die Kontaktadresse unter https://wartjenstedt.de senden. Das Programm sollte den zeitlichen Umfang von zehn Minuten nicht überschreiten.

Schild mit QR-Code, um auf Programm zuzugreifen

„Im Gegenzug erhält der Weihnachtsfreund ein laminiertes Schild mit einem QR-Code, den er gut sichtbar an seinem geschmückten Grundstück platzieren soll“, fügt Lars Schindler an. In der Adventszeit können dann einzelne Familien ganz individuell einen Spaziergang durch das Dorf machen, einen Moment an den einzelnen Grundstücken verweilen, den QR-Code mit dem Smartphone abscannen und sich dann den Beitrag des betreffenden Teilnehmers anhören. Bislang sind 13 Haushalte beim „Lebendigen Advent 2020“ angemeldet und es können noch mehr werden. Da die Aktionen an kein Datum gebunden sind, kann jede Familie für sich durch den Ort gehen und die weihnachtliche Vorfreude genießen. „Es ist keine Sofa-Tour. Die Beiträge sind nicht im Internet abrufbar und an einen Spaziergang durch das Dorf gebunden“, fügt Lars Schindler an. Alle Videos haben eine akzeptable Dateigröße, die einen schnellen Download zulassen. Und die Idee schwappte bereits weit über Wartjenstedt hinaus:

Anfragen aus anderen Dörfern

„Wir haben schon Anfragen nach Gast-Fenstern von Weihnachtsfreunden aus den Nachbarorten, die gerne bei uns mitmachen möchten“, schmunzelte Insa Schindler. Und auch da fanden die Wartjenstedter einen Weg.