Dachstuhlbrand in Söderhof schnell gelöscht

Ein Dachstuhlbrand im Haverlaher Ortsteil Söderhof forderte die Feuerwehren in der Samtgemeinde Baddeckenstedt, wie diese jetzt mitteilten. Am Samstag gegen 15 Uhr geriet bei Arbeiten an einer zugefrorenen Wasserleitung die Holzlattung unter den Dachziegeln in Brand. Der Anwohner begann selbst zu löschen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehren aus Haverlah, Steinlah und Sehlde wurden die Ziegel im betroffenen Dachbereich entfernt und der Brand abgelöscht. Nach intensiver Kontrolle der gesamten Einsatzstelle mittels Wärmebildkameras konnte nach einer guten halben Stunde „Feuer aus“ gemeldet werden.

