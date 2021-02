Wasserschaden stört Telekommunikation im Raum um Lengede

Ein Wassereinbruch in eine Leitung in Ilsede hat für Störungen im Telekommunikationsnetzwerk der Deutschen Telekom gesorgt. Das teilte die Pressestelle des Unternehmens auf Anfrage mit. Die dadurch verursachten Störungen betrafen 150 Kunden, darunter auch einige in Lengede.

Instandsetzung soll am 19. Februar beendet sein

„Wasser ist in eines unserer Kabel eingedrungen und verursacht Probleme“, so ein Sprecher der Telekom. Dieser Wassereinbruch erfolgte bereits am 8. Februar. Die Arbeiten zögen sich so lange hin, da die Lokalisierung des Fehlers so aufwendig sei. Denn das Kabel verlaufe unterirdisch.

Zu weiteren Verzögerungen sei es aufgrund der Witterungsverhältnisse der vergangenen Tage gekommen, so dass die Arbeiten erst am Dienstag begonnen werden konnten. „Wir hoffen, dass wir die Instandsetzungsarbeiten am 19. Februar beenden werden“, so der Sprecher weiter. Die Telekom entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten.

