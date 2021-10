Heerer Bürger gestalten ihre Zukunft

Freitagabend kamen die Bürger in der Sporthalle Heere zusammen, um die Zukunft zu gestalten.

Was macht das Dorfleben attraktiv? Ein Repair-Café, die Gründung einer Theatergruppe, eine naturkundliche Wanderung entlang der Innerste. Oder ein Bücherkasten? Was wird gewünscht? Wofür sind Kapazitäten und Kräfte da?

Der Freitagabend gehörte der Zukunft. Nachdem die Einwohner der Gemeinde Haverlah bereits Anfang Oktober zum ultimativen Start der „Sozialen Dorfentwicklung“ (SoDe) zusammengekommen waren, legten Freitagabend nun auch die Heerer Bürger los. 38 Plakate mit Wünschen und innovativen Ideen wurden nach dem ersten Gedankenaustausch im Vorfeld des Abends erstellt. Nun wurden die „Macher“, also motivierte Menschen für die Projektumsetzung gesucht.

Mitmachen ist gefragt

„Die soziale Dorfentwicklung lebt allein vom Mitmachen der Bürger. Nur so kann sie funktionieren“, erklärte Melanie Ehlers vom fünfköpfigen Führungsteam. „Bei uns laufen nur die planerischen Fäden der sozialen Dorfentwicklung zusammen. Aber wir sind nicht die Vorturner“, machte sie deutlich. Und wo es am Freitagabend nur eine kleine Runde interessierter Bürger war, die zum imaginären Startschuss in der Sporthalle zusammenkam, wurden dort schon kräftig Pläne geschmiedet.

Idee vom „HofCafé“

Spontan fand sich eine mehrköpfige Gruppe zusammen, um die Idee von „HofCafé“ am Hainberg-Hof umzusetzen. Auch der Wunsch nach einer Streuobstwiese trieb spontan bunte Blüten. „Die Bürger, die einzelne Projekte anschieben wollen, haben relativ freie Hand. Bei der Streuobstwiese beispielsweise müssten sich die Macher nach einer geeigneten Fläche umschauen und mit dem Eigentümer sprechen, sich ums Sponsoring der Bäume kümmern und um mögliche Paten“, fasste Ehlers zusammen.

Aber es soll mit den angeschobenen Projekten ja auch die Zukunft der Ortschaft und der Region entwickelt werden: Allein aus dem Streuobstwiesen-Gedanken könnten sich wunderbare und viele weiterführende Projekte ergeben, etwa ein gemeinsames Streuobstwiesenfest, eine Kooperation mit dem Kindergarten und der Dorfjugend. Oder: Die Herstellung und Vermarktung von Apfelmus für einen guten Zweck.

Plakate aufgehängt

Bei einigen der vorgestellten Projekte stellte sich schon beim Aufhängen der Plakate heraus, dass sie kombiniert werden können. So würde sich die gewünschte Betreuung der Senioren und der Kinder mit einem Spielenachmittag für alle Generationen anbieten.

Synergien würden sich auch bei der Zusammenführung des Skater-Biker-Parks-Wunsch mit dem Spielplatz als zentralen Dorfplatz und Treffpunkt ergeben. „Es soll das entstehen, was die Dorfgemeinschaft und die Region voranbringt“, fasste Claudia Tomala vom SoDe-Heere-Team zusammen.

Und wie geht es weiter? Am Freitag wurden erstmal alle in ihren neu gefundenen Gruppen die nächsten Treffen planen. Das geschieht individuell.

Zum ersten Stammtisch kommen die Heerer dann am 10. November im Bürgerhaus an der Hainbergstraße zusammen. Im gesamten Prozess bleibt die „Soziale Dorfentwicklung“ eine offene Veranstaltung. Jeder Bürger kann weiterhin zu den Gruppen hinzustoßen oder auch neue Projektideen vorstellen.

