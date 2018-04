Schliephake steht an der Spitze

Mit einer stark veränderten Vorstandsriege geht die Ortsgruppe Thiede-Steterburg des Sozialverbands (SoVD) in die nächsten zwei Jahre.

Das Amt des Vorsitzenden übernahm der bisherige Schatzmeister Klaus-Detlef Schliephake. Sein Vorgänger Hans-Jürgen Reinecke gab den Posten nach vier Jahren ab und wird dem Ortsverband weiterhin als Kassenprüfer zur Verfügung stehen.

„Ich leite noch unsere Skat- und Bingorunden und helfe gern aus“, versprach Reineke, der sich gesundheitlich schonen muss. Doch auch das offenbar geringe Interesse vieler Mitglieder an Veranstaltungen wie Spargelessen und Weihnachtsfeier hatten Reinekes Entscheidung beeinflusst.

Ein Novum: Für das Amt des Schatzmeisters fand sich kein Kandidat aus den eigenen Reihen des Ortsverbandes. Auf Bitten des Vorstandes übernahm der Kreisvorsitzende Dieter Kömpel den Posten. Erstmals fand sich mit Irene Hillebrecht eine Frauensprecherin. Wiedergewählt wurden der stellvertretende Ortsvorsitzende Günter Schön und Schriftführer Thomas Saalfeld.

Neue Beisitzer sind Hermann Sasse und Manfred Köhler. Als Kassenprüfer fungieren Christel Köhler, Hans-Jürgen Reineke und Dieter Kömpel.

In seinem Grußwort erinnerte Kreisvorsitzender Dieter Kömpel an das 100-jährige Bestehen des Sozialverbandes im vergangenen Jahr. Der SoVD habe sich in zahlreichen Jubiläums-Veranstaltungen landesweit als moderner Dienstleistungsverband präsentiert. In den mehr als 1000 Ortsverbänden in Niedersachsen würden sich aktive Vorstände und Mitglieder für Chancengleichheit und soziales Miteinander einsetzen, lobte Kömpel.

Für den SoVD-Kreisverbandstag am 7. September wurden als Delegierte des OV Thiede-Steterburg Hermann Sasse, Günter Schön und Irene Hillebrecht gewählt. Als Ersatz wurde Schliephake nominiert. Als Beisitzer gehören dem erweiterten Kreisvorstand zudem Hans-Jürgen Reineke und Thomas Saalfeld an.

Mit einer Ehrenurkunde und einer Erinnerungsplakette dankte Kreisvorsitzender Kömpel dem neuen Ortsverbandsvorsitzenden für 20 Jahre Arbeit im Ehrenamt für den SoVD. Seit zehn Jahren sind Arno Grenda und Hans-Joachim Göldner dabei.