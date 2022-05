1972 - Ein Jahr schreibt Geschichte(n)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn wir jetzt mit diesem Dossier ein halbes Jahrhundert zurückblicken, dann hat das seinen Grund. Das Jahr 1972 ist auch aus der Sicht des Jahres 2022 ein Jahr, das herausragt. Selten ist ein Jahr so voller herausragender historischer Ereignisse wie 1972 – Ereignisse, in denen oft gerade Deutschland im Fokus des weltweiten Interesses steht.

Wir wollen zurückblättern in eine Zeit ohne Handy und Internet, E-Autos und Billigflüge, Bionade und vegane Buletten. Stattdessen hat sich das Farbfernsehen gerade etabliert, die deutschen Urlauber entdecken Mallorca und in Bonn gerät die Bundesregierung von Kanzler Willy Brandt mächtig unter Druck.



