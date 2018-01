Komödie am Altstadtmarkt „Lausbubengeschichten“

Unsere Zeitung verlost 2 mal 2 Karten für das Lustspiel „Lausbubengeschichten“ nach den Erzählungen von Ludwig Thoma am Mittwoch, 7. Februar, 19.30 Uhr in der Komödie am Altstadtmarkt. Mit seinen Streichen führt der jugendliche Rebell Ludwig die Verwandtschaft, Lehrer und Streber, Offiziere und Pfarrer an der Nase herum.

Rufen Sie Montag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Komödie