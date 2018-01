Halbzeit im Staatstheater Braunschweig

Die Halbzeit der ersten Spielzeit des Staatstheaters Braunschweig unter der Leitung der neuen Intendantin Dagmar Schlingmann ist vorbei. Zeit für eine erste Zwischenbilanz. In einer Diskussion wird es am Donnerstagabend im Kleinen Haus in Braunschweig einen Rück- und Ausblick nach mehr als 22 Premieren und acht Konzerten geben.

Auf dem Podium sitzen Dagmar Schlingmann (Generalintendantin), Stefan Mehrens (Verwaltungsdirektor), Martin Jasper (Kulturchef der Braunschweiger Zeitung), Beate Kirchner (Vorsitzende der Staatstheater-Freunde). Die Veranstaltung moderiert Jan Fischer (nachtkritik.de).

Sie sprechen über sechs Monate Neuland und den Neustart mit Schauspielern, Sängern und Tänzern sowie neuen Regisseuren und Choreographen.

An der Theaterkasse gibt es kostenlose Zählkarten.