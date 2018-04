Gewinnspiel: Gartenfestival in Wienhausen Blumen und Ambiente

Unsere Zeitung verlost 10 mal 2 Karten für das Festival Blumen & Ambiente vom 28. April bis 1. Mai auf dem Gut Wienhausen. 140 Aussteller, Gartenarchitekten und Handwerker bieten alles rund um das Thema Pflanzen. Rufen Sie Freitag von 4 bis 20 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.