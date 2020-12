Wenn ein TV-Auftritt das Leben verändert

Eigentlich wollte Ralf Richter nur Kontakte pflegen zu alten Schulkameraden, die er längst aus den Augen verloren hatte. Er richtete sich eine Facebook-Seite ein – und war wenig später plötzlich im Fernsehen. Nach dem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten im Jahr 2014 begann die Koch-Karriere des Salzgitteraners. Seitdem gibt er Kurse an Volkshochschulen, bereitet Gerichte auf dem Meer zu und führt jetzt sogar sein eigenes Restaurant.

„Ich war einfach oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagt der 58-Jährige. Schon früh habe er einen Bezug zum Kochen entwickelt – damals notgedrungen. „Meine Mutter hat viel gearbeitet. Ich habe mittags meine drei jüngeren Brüder versorgt“, erzählt Richter. Anfangs habe er nur Vorgekochtes aufgewärmt. Später habe er Gefallen am Experimentieren gefunden. Und irgendwann habe er privat gar nicht mehr von der Zubereitung von Speisen lassen können. „Wenn Freunde eingeladen haben, habe ich gerne den Platz am Grill übernommen. Oder ich habe den Frauen in der Küche bei den Salaten geholfen“, erzählt er mit einem Lachen.

Unter den Augen von Johann Lafer Schnitzel gebrutzelt

Beruflich indes schlug der Mann aus Klein Mahner andere Wege ein. Er absolvierte eine betriebswirtschaftliche Ausbildung bei der Salzgitter AG – wo er heute, 42 Jahre später, noch immer als Abteilungsleiter tätig ist. Etwas verschoben hat sich die Berufslaufbahn von Ralf Richter dann aber 2014 – durch das soziale Netzwerk. Richter gab dort an, dass er gerne koche und den ZDF-Fernsehgarten möge. Es dauerte nicht lang, bis die Einladung kam. Der Sender lud Richter in genau diese Sendung ein. Der „Tag der Rekorde“ stand an. 399 Hobbyköche kredenzten den Zuschauern in Begleitung von Johann Lafer Wiener Schnitzel mit Spargel und Sauce Hollandaise.

„Danach erschien ein großer Bericht in der Presse über mich. Und irgendwann fragte mich ein Fremder auf der Straße, ob ich auch Rouladen mit Knödeln und Rotkohl hinbekäme“, erzählt Richter. Aus der Anfrage wurde ein Auftrag: Der Salzgitteraner kochte das Gericht gleich für eine ganze Geburtstagsgesellschaft. Und so rutschte er immer mehr in eine Catering-Tätigkeit hinein. Das Hobby entwickelte sich zum Nebenjob – nicht ohne eigenes Zutun. Denn sogar einen Kurs bei TV-Koch Steffen Henssler in Hamburg machte Richter mit. Seitdem ist er Experte in Sachen Sushi und gibt dieses Wissen auch an der Volkshochschule weiter.

In der Kombüse des Segelschiffs viel dazugelernt

Aber es gab noch mehr Zufälle im Leben von Ralf Richter: Auf einer Messe in Bremen lernte er den Kombüsen-Coach der Alexander von Humboldt II kennen. Und so kam es, dass er irgendwann als Smut auf dem Traditionssegler dabei war. Es blieb nicht bei dem einen Abenteuer. Mittlerweile war der Koch bereits auf dem Mittelmeer unterwegs, bereiste Norwegen, Afrika und die Karibik. Überall ließ er sich inspirieren, brachte kreative Rezeptideen mit nach Hause.

Der größte Traum wurde für Ralf Richter allerdings Anfang März war: Am Golfplatz Salzgitter-Bad eröffnete er mit der „Landliebe“ sein eigenes Restaurant. Auch wenn der erste Lockdown nur zwei Wochen später kurzzeitig alles ausbremste – danach entwickelte sich das Projekt sehr gut. Die Gäste schätzen vor allem die Spezialisierung auf regionale und saisonale Lebensmittel und Gerichte. Aber auch Aktionen wie Tapas- oder Steak-Abend fanden schon statt. Dabei unterstützte Richter seinen Küchenchef gerne persönlich.

Neueste Idee: ein Festmahl zum Abholen

Für die Weihnachtszeit hat sich der Koch noch etwas Besonderes ausgedacht: Ente, Gans oder Wild mit Knödel und Rotkohl gibt es nach Vorbestellung fertig zum Abholen – vakuumiert, zum Wiederaufwärmen am Fest. Und für Vegetarier gibt es wieder etwas aus der Rubrik kreative Küche: geschmorter Muskatkürbis.

Richters Rezeptidee: Lackierte Weihnachtsgans (4 bis 6 Personen)

Für die Gans: 1 Gans, 4 bis 5 kg möglichst mit Innereien

Außerdem: Küchengarn





Die Innereien aus der Gans nehmen waschen und kühl stellen. Die Flügel von der Gans entfernen und ebenfalls kühl stellen. Die Gans mit Küchengarn binden.

Für den Sud: 3 Karotten, 1 Stange Lauch, ½ Sellerieknolle, 2 Orangen in Stücke geschnitten,

3 Lorbeerblätter, Salz, 1 EL zerdrückter schwarzer Pfeffer, 1 Chilischote, 6 Pimentkörner, 5 Nelken, 4 Kardamomkapseln, 2 Zimtstangen, 2 Sternanis, Wasser.





Die gebundene Gans in einen großen Topf oder Bräter geben. Sellerie, Karotten, Lauch, Chilischote und Orangen putzen, grob in Stücke teilen und 2/3 davon mit den Gewürzen zur Gans geben. Den Topf mit so viel Wasser auffüllen, bis die Gans vollständig bedeckt ist. Die Gans 15 Minuten mit dem Rücken nach unten und dann weitere 30 Minuten mit der Brust nach unten zugedeckt dezent köcheln lassen. Dann über Nacht in dem Sud erkalten lassen und kaltstellen. Am nächsten Tag die Gans aus dem Sud nehmen, auf ein Gitter mit Saftpfanne legen, etwas Sud auf das Backblech gießen und die Gans salzen und dann in den kalten Ofen schieben. Die Temperatur auf 120 bis 130 Grad Umluft einstellen.

Für die Soße: 1/3 vom Gemüse des Sudes, 3 Zwiebeln, 4 Pimentkörner, 1 EL Tomatenmark, 100 g Maronen, 2 EL Honig, 80 ml Sojasoße (salzarm), Salz, 15 Pfefferkörner, 2 EL Zuckerrübensaft, 2 EL Speisestärke (in Portwein angerührt), 4 cl Cognac, 100 ml Portwein.





Inzwischen das Gänsefett vom Sud abschöpfen und 3 bis 4 Esslöffel in einen flachen Topf geben. Im heißen Gänsefett die Innereien samt Flügel (klein geschnitten) mit den Zwiebelstücken braun anrösten. Zwischendurch mehrmals mit Gänsefond ablöschen und stark einkochen lassen. Es muss ein dunkler Sud entstehen. Piment- und Pfefferkörner beigeben, ebenso das Tomatenmark, und mitrösten (etwa 5 bis 6 Minuten). Wenn der dunkle Bratensatz entstanden ist, mit dem Gänsefond samt klein geschnittenem Gemüse aufgießen (etwa 3 Liter.) Das Ganze auf 1/4 der Gesamtmenge stark einkochen lassen. Honig, Sojasoße, Salz, Pfefferkörner, Zuckerrübensirup beigeben, abschmecken und durch ein Sieb passieren. Dann mit Portwein die Speisestärke anrühren und binden und noch rund 5 Minuten kochen lassen. Die Soße mit Portwein und Cognac verfeinern. Wichtig: Pro Kilogramm Gans rechnet man etwa eine Stunde Backzeit.

Für den Lack: 3 EL Zuckerrübensirup, 60 g Honig, 80 ml Sojasoße (salzarm), 60 ml Gänsefond.





Alle Zutaten in einen Topf geben und sirupartig einkochen lassen. Etwas abkühlen, dann den Ofen auf 180 Grad einstellen und damit die Gans mehrmals (4 bis 5 Mal) überpinseln.

Beilagen: Zu diesem Gericht passen Knödel oder Serviettenknödel sowie Apfelrotkohl.