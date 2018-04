Ein Rekord und ein Tor wie ein Gemälde

Die Flanke von Dani Carvajal flog butterweich von rechts in den Strafraum von Juventus Turin, Lucas Vazquez würde gleich nur noch mit dem Kopf einem Mitspieler vorlegen müssen – doch so weit kam es nicht: Plötzlich lag Cristiano Ronaldo quer in der Luft, als habe ihn dort jemand an unsichtbaren...