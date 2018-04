Lewandowski vor der großen Revanche

Robert Lewandowski hat zwei Sehnsüchte. Der Torjäger des FC Bayern will unbedingt einmal den Champions-League-Pokal in den Händen halten. Und der 29 Jahre alte Pole würde nur zu gerne Tore noch einmal in seinem zeitlich begrenzten Leben als Fußball-Profi im königlichen Trikot von Real Madrid Tore...