Vettel mit Bestzeit im Baku-Abschlusstraining

Baku Sebastian Vettel hat sich im Formel-1-Abschlusstraining zum Großen Preis von Aserbaidschan die Bestzeit gesichert. Der Ferrari-Star und WM-Spitzenreiter verwies Verfolger Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz.

Vettel war in 1:43,091 Minuten 0,361 Sekunden schneller als der Engländer. Dritter auf dem 6,003 Kilometer langen Baku City Circuit wurde Vettels finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen. Für den Trainingsschnellsten des Freitags, Daniel Ricciardo aus Australien, reichte es im Red Bull nur zu Rang zwölf, Nico Hülkenberg im Renault belegte sogar nur Position 17.

Nach einem Crash von Williams-Neuling Sergej Sirotkin neun Minuten vor Ende musste das Abschlusstraining unterbrochen werden. Der Russe konnte selbstständig wieder aus seinem Wagen steigen, nachdem er mit der rechten Seite in die Streckenbegrenzung gerast war. In der WM-Wertung hat Spitzenreiter Vettel neun Punkte Vorsprung auf Hamilton. Im vergangenen Jahr sorgte der Heppenheimer mit einem Rammstoß gegen den Briten für einen Renneklat.

Indes wird Nico Hülkenberg beim Rennen strafversetzt. Am Renault des Rheinländers musste vor der Qualifikation regelwidrig das Getriebe gewechselt werden. Das Getriebe muss jedoch lazt Reglement sechs Grand Prix am Stück halten, und das Rennen in Baku ist erst das vierte Saisonrennen. Daher wird Hülkenberg fünf Plätze weiter hinten starten müssen. Seine Strafe muss von den Rennkommissaren aber noch offiziell bestätigt werden. Der 30-Jährige aus Emmerich war saisonübergreifend in den sechs vergangenen Rennen jeweils von Platz sieben losgefahren.