Tuchel bei Paris Saint-Germain: Habe keine Angst vor Stars

Paris Der neue Trainer von Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, will bei dem französischen Spitzenclub einen Neuanfang wagen. "Ich habe keine Angst vor all den Stars", sagte der 44 Jahre alte frühere Dortmunder Trainer in Paris mit Blick auf Topspieler wie Neymar oder Kylian Mbappé.

Tuchel äußerte sich nicht im Detail zu möglichen Transfers zu PSG. "Es gilt zunächst, die Reihenfolge einzuhalten, alle Spieler kennenzulernen", sagte Tuchel. Ihm komme es darauf an, einen "gewissen Geist" in der Mannschaft zu schaffen. "Die kleinen Dinge sind die großen Dinge", sagte er auf Deutsch.

Tuchel folgt auf den Spanier Unai Emery, der die Franzosen zwei Jahre lang trainierte.