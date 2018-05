Iniesta unterschreibt Vertrag beim Podolski-Verein Vissel Kobe

Tokio Der spanische Mittelfeld-Star Andres Iniesta hat seinen Vertrag beim japanischen Verein Vissel Kobe unterschrieben und ist damit künftig Teamgefährte vom deutschen Ex-Nationalspieler Lukas Podolski. Dies sei ein "sehr spezieller Tag" für ihn und eine "wichtige Herausforderung" in seiner Karriere, sagte der 34-jährige Weltmeister von 2010 bei der Vertragsunterzeichnung in Tokio. "Dies ist ein Land, das ich wirklich liebe", sagte Iniesta an der Seite von Hiroshi Mikitani, dem Besitzer des japanischen Clubs.

