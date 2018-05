Gojowczyk bei Paris-Generalprobe in Genf im Finale

Genf Tennisprofi Peter Gojowczyk befindet sich kurz vor Beginn der French Open in bestechender Form.

Der 28 Jahre alte Münchner gewann beim ATP-Turnier in Genf im Halbfinale gegen den Italiener Fabio Fognini mit 6:4, 6:4 und greift damit am Samstag nach dem zweiten Titel seiner Karriere. Bislang hat Gojowczyk nur im vergangenen Jahr in Metz ein Turnier gewinnen können.

In Genf zeigte Gojowczyk erneut eine starke Leistung und rang Sandplatz-Spezialist Fognini in 1:33 Stunden nieder. Im Endspiel der mit 561.345 Euro dotierten Veranstaltung bekommt es die Nummer 49 der Welt nun mit dem Amerikaner Steve Johnson oder Marton Fucsovics aus Ungarn zu tun. Die French Open in Paris beginnen am Sonntag.