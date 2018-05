Manuel Neuer übersteht ersten Härtetest

Eppan Manuel Neuer hat im Übungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die U20-Auswahl des DFB für eine halbe Stunde im Tor gestanden. Der 32-jährige Kapitän wechselte sich in Eppan mit Marc-André ter Stegen ab. Beide Torhüter spielten in dem geheimen Test laut DFB je eine Halbzeit. Die Mannschaft gewann das Spiel mit 7:1. Sané zeichnete sich in den zweimal 30 Minuten als Doppeltorschütze aus. Die weiteren Treffer erzielten Julian Brandt, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Nils Petersen und Mario Gomez.

