Übungsspiel in Eppan: Neuer testet als U20-Torwart

Eppan Drei Tage vor dem geplanten Länderspiel-Comeback gegen Österreich hat Manuel Neuer weitere Spielsicherheit gesammelt - und das auf ungewöhnliche Weise.

Der lange verletzte Kapitän stand im Übungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die U20 im Tor der Junioren-Auswahl, wie "Bild" online berichtet. Die A-Mannschaft setzte sich dank der Treffer von Thomas Müller und Julian Draxler mit 2:0 durch.

Der 32 Jahre alte Neuer soll am Samstag in Klagenfurt gegen Österreich sein erstes Länderspiel seit Oktober 2016 bestreiten. "Es geht um Spielverständnis. Manuel ist auf dem Wege, wie wir uns es alle vorstellen", hatte Bundestorwartcoach Andreas Köpke am Dienstag erklärt. Der Test gegen die DFB-Junioren lief erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch Medienvertreter hatten keinen offiziellen Zugang.