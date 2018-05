Paris Ein deutsches Tennis-Sextett will Alexander Zverev am Donnerstag in die dritte French-Open-Runde folgen. Angelique Kerber, Julia Görges und Andrea Petkovic können ebenso unter die letzten 32 einziehen wie Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer.

Kerber & Co. kämpfen um Einzug in dritte Runde

Gleich sechs weitere deutsche Tennisprofis spielen nach dem knappen Sieg von Alexander Zverev bei den French Open noch um den Einzug in die dritte Runde. Auch einige Stars wie Rafael Nadal und Serena Williams treten an diesem Donnerstag in Paris an.

ANGELIQUE KERBER - ANA BOGDAN: Bislang hat Kerber noch nie gegen die 25-jährige Rumänin gespielt, die noch keine großen Erfolge vorweisen kann und in der Weltranglisten auf Rang 66 steht. Bei den Australian Open erreichte Bogdan im Januar immerhin die dritte Runde.

JULIA GÖRGES - ALISON VAN UYTVANCK: Die derzeitige deutsche Nummer eins könnte erstmals seit drei Jahren wieder in die dritte Runde einziehen. Den bislang einzigen Vergleich gewann Görges im vorigen Jahr in Washington hauchdünn im Tiebreak des dritten Satzes.

ANDREA PETKOVIC - BETHANIE MATTEK-SANDS: Meist ging es knapp zwischen den beiden zu, Petkovic gewann das bislang letzte Duell vor vier Jahren. Die 33-jährige Amerikanerin, die ausgezeichnet Doppel spielt, ist nach einer schweren Knieverletzung wieder zurück.

MISCHA ZVEREV - SERGEJ STACHOWSKI: Nur einmal unterlag der 30-jährige Hamburger bisher dem zwei Jahre älteren Ukrainer. Zverev ist in der Weltrangliste 64., Stachowski ist die Nummer 127, besiegte als Lucky Loser aber in der ersten Runde den gesetzten Spanier Feliciano Lopez.

JAN-LENNARD STRUFF - STEVE JOHNSON: In das erste Duell der beiden geht der 28-jährige Amerikaner als 46. in der Weltrangliste als leichter Favorit. Der auf Platz 71 geführte Struff will unbedingt zum ersten Mal in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers.

MAXIMILIAN MARTERER - DENIS SHAPOVALOV: Der 22-jährige Nürnberger ist Außenseiter gegen den 19-jährigen Kanadier, der schon die Nummer 25 der Welt ist. Bisher haben der Linkshänder aus Franken und der in Tel Aviv geborene Shapovalov noch nie gegeneinander gespielt.

ANSONSTEN: Titelverteidiger Rafael Nadal spielt gegen den Argentinier Guido Pella um den Einzug in die dritte Runde, auch die Mitfavoriten Marin Cilic und Juan-Martin Del Potro wollen unter die letzten 32. Serena Williams muss nach ihrem viel beachteten ersten Auftritt nun gegen die Australierin Ashleigh Barty antreten. Auch die topgesetzte Rumänin Simona Halep sowie die Ex-Siegerinnen Garbiñe Muguruza und Maria Scharapowa bestreiten ihre zweiten Partien.