Hannover bejubelt ersten Titel seit 25 Jahren

Hannover . Waspo 98 Hannover hat die Dominanz von Spandau 04 in der Wasserball-Bundesliga durchbrochen und ist zum ersten Mal seit 1993 deutscher Meister. Die Berliner verloren am Samstag das fünfte und entscheidende Finalspiel bei den Niedersachsen mit 5:7. Spandau hatte in der spannenden Endspielserie...