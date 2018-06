Simona Halep erste Finalistin bei French Open

Paris Die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep hat als erste Spielerin das Finale der French Open erreicht. Die 26-jährige Rumänin gewann in Paris 6:1, 6:4 gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza. Damit wird Halep auch nach dem Turnier die Nummer eins der Welt bleiben.

Ihre Gegnerin im Endspiel am Samstag ermitteln anschließend in einem rein amerikanischen Duell US-Open-Siegerin Sloane Stephens und US-Open-Finalistin Madison Keys. Für Halep ist es schon das dritte Finale in Paris und das vierte bei einem Grand-Slam-Turnier, bislang ist sie noch ohne großen Titel. Wimbledonsiegerin Muguruza hatte die French Open 2016 gewonnen.