Löw will gegen Mexiko "ein Zeichen setzen"

Moskau Joachim Löw will gleich im WM-Auftaktspiel die Ansprüche auf die Titelverteidigung in Russland untermauern. "Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Mexiko", sagte der Bundestrainer bei der Pressekonferenz im Moskauer Luschniki-Stadion. Alle 23 Akteure seien für Sonntag bereit. Man spüre, dass der Pegel der Anspannung ständig steige. "Wir haben im ersten Spiel unsere Leistung immer auf den Platz gebracht", bemerkte Löw angesichts der stets gewonnenen Turnierauftaktspiele in seiner Amtszeit.