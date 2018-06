Argentinien nur 1:1 gegen Island - Frankreich siegt mit Mühe

Superstar Lionel Messi ist mit der argentinischen Nationalmannschaft mit einer herben Enttäuschung in die WM gestartet. Gegen den Weltmeisterschafts-Debütanten Island kamen die Südamerikaner in Moskau nach einem verschossenen Elfmeter von Messi nicht über ein 1:1 hinaus.

Frankreich dagegen mühte sich in Kasan zum Auftakt der Fußball-WM in Russland zu einem schwer erkämpften 2:1 (0:0)-Erfolg gegen Außenseiter Australien. Dänemark setzte sich durch einen Treffer des Leipziger Bundesligaspielers Yussuf Poulsen mit 1:0 (0:0) glücklich gegen Peru durch. Kroatien stieg mit einem 2:0 (1:0) gegen Nigeria ins Turnier ein.

Ein Zeichen setzten wollten die ambitionierten Argentinier, was gegen den tapferen Turnierneuling Island aber gründlich misslang. Im Spartak-Stadion der russischen Hauptstadt hatte Sergio Agüero die Argentinier in der 19. Minute in Führung geschossen. Bundesliga-Legionär Alfred Finnbogason vom FC Augsburg gelang der Ausgleich für die Isländer (23.). In der 64. Minute scheiterte Messi mit einem Foulelfmeter an Hannes Halldorsson im isländischen Tor.

In ihrem ersten WM-Spiel seit 1982 zeigt die peruanische Nationalmannschaft gegen Dänemark eine engagierte Vorstellung. Doch nach einem verschossenen Elfmeter und trotz guter Torchancen kassieren die Südamerikaner, bei denen der ehemalige Bayern-Profi Paolo Guerrero eingewechselt wurde, eine knappe Niederlage. Kurz vor der Pause vergab Christian Cueva (45.+1) einen Foulelfmeter. Die Vorlage zu Poulsens Treffer (59.) lieferte Christian Eriksen.

Schwer taten sich auch die Franzosen. Vor 41 279 Zuschauern in Kasan brachte Antoine Griezmann den offensiv lange ideenlosen Vize-Europameister per Foulelfmeter nach dem ersten Videobeweis des Turniers in Führung (58. Minute). Mile Jedinak erzielte den Ausgleich für die Socceroos (62./Handelfmeter), ehe Frankreichs Superstar Paul Pogba (81.) in Gruppe C für die Entscheidung sorgte. Die als Mitfavorit auf den Titel angetretene Équipe Tricolore spielte mit der jüngsten französischen Startelf zum WM-Auftakt seit 1930.

Im letzten Samstagspiel wurden die Kroaten in Kaliningrad ihrer Favoritenstellung gegen Nigeria gerecht. Nach einem Eigentor von Oghenewkaro Etebo (33.) erhöhte Luka Modric per Foulelfmeter (71.) auf 2:0.