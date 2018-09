Weltmeister Sagan verlängert bei Bora-hansgrohe

Niederndorf Das deutsche WorldTour-Team Bora-hansgrohe hat sich die Dienste des dreimaligen Rad-Weltmeisters Peter Sagan bis 2021 gesichert. Außerdem steht die Vertragsverlängerung mit dem deutschen Ex-Meister Marcus Burghardt bei dem Rennstall aus Raubling bevor.

In der Niederlassung des Sponsors in Niederndorf, 80 Kilometer vom WM-Ort Innsbruck entfernt, wurde am Freitag Vollzug bei Sagan gemeldet. Die vorzeitige Vertragsverlängerung war schon vorher bekannt geworden.

"Ich bin sehr glücklich. Wir haben viel zusammen erreicht. Wir haben jetzt noch drei Jahre vor uns", sagte Teamchef Ralph Denk. Seine Mannschaft, für die in der kommenden Saison auch der von Quick-Step gekommene Senkrechtstarter Maximilian Schachmann aus Berlin antreten wird, gehört seit der Verpflichtung Sagans zu den Spitzenteams.

"Ich bin sehr glücklich über die bisherigen Jahre im Team. Ich fühle mich wohl, es ist eine gute Gruppe, also warum nicht?", meinte der extrovertierte Slowake, der geschätzt pro Saison rund fünf Millionen Euro verdienen soll.

Der 28-Jährige, der zum Abschluss der Rad-WM seinen vierten Titel in Serie anpeilt, gewann in dieser Saison die Frühjahrs-Klassiker Paris - Roubaix und Gent - Wevelgem, holte bei der Tour de France drei Etappensiege und zum sechsten Mal das Grüne Trikot des Punktbesten.