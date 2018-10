Zuschlag erhalten: Leichtathletik-DM 2020 wieder in Braunschweig

Die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2020 werden in Braunschweig ausgetragen. Das teilte das Präsidium des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) am Samstag nach seiner Sitzung in Darmstadt mit. Der genaue Termin im Juni 2020 wird noch bekannt gegeben. Letztmals wurde die DM 2010 in Braunschweig ausgetragen.

Wie der Verband weiter mitteilt, war das Votum für die Löwenstadt nach Prüfung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einstimmig. Schon seit ein paar Tagen war klar: Der Zuschlag ist nur noch reine Formsache. Im Jahr 2014 hatte Braunschweig bei der Verbandsspitze einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Damals gelang im Eintracht-Stadion eine mitreißende Team-Europameisterschaft, für die sich der Deutsche Leichtathletikverband heute noch europaweit feiern lassen darf.

Braunschweig als Generalprobe

Die Titelkämpfe in zwei Jahren sind für die deutschen Leichtathleten die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) und den Europameisterschaften in Paris (26. bis 30. August). Dann werden in Braunschweig die deutschen Tickets zu den Olympischen Spielen in Tokio vergeben.

Die Titelkämpfe 2019 werden am 3./4. August im Rahmen von „Die Finals – Berlin 2019“ in der Hauptstadt ausgetragen. Bei diesem Konzept finden erstmals mehrere nationale Meisterschaften an einem Wochenende statt. Neben der Leichtathletik sind dabei: Schwimmen, Turnen, Bahnradsport, Boxen, Kanu, Moderner Fünfkampf, Wasserspringen, Bogenschießen sowie Triathlon. „Die Finals“ werden von ARD/ZDF übertragen. sid/feu