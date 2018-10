Zverev scheitert im Halbfinale von Shanghai an Djokovic

Shanghai Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat sein insgesamt sechstes Endspiel bei einem Masters-Turnier klar verpasst. Der Weltranglisten-Fünfte verlor in Shanghai im Halbfinale 2:6, 1:6 gegen den Serben Novak Djokovic.

Der diesjährige Wimbledon- und US-Open-Sieger trifft nach dem Erfolg in seinem 1000. Profimatch am Sonntag entweder auf seinen langjährigen Schweizer Rivalen Roger Federer oder den Kroaten Borna Coric. Das Turnier der zweithöchsten Kategorie ist mit 9,2 Millionen Dollar dotiert.

Djokovic gelang mit dem klaren Erfolg über Zverev im zweiten Vergleich die Revanche für die Niederlage im Finale des Masters-Turniers in Rom vor anderthalb Jahren. "Ich habe alles gemacht, was ich mir auf meiner Seite vorgenommen hatte", sagte Djokovic nach seinem 827. Erfolg als Profi. Ihm unterliefen nur neun leichte Fehler, Zverev dagegen 24. Der 21 Jahre alte Hamburger konnte das Match nur zu Beginn offen gestalten und verlor zum 2:4 im ersten Satz erstmals seinen Aufschlag.

Nach dem 1:3 im zweiten Durchgang feuerte Zverev wutentbrannt seinen Schläger zu Boden. Gegen den nach langer Verletzungspause in diesem Jahr wiedererstarkten Djokovic konnte Zverev zu selten sein Spiel durchbringen und meist nur reagieren. Der 31 Jahre alte Serbe beendete die Partie nach nur einer Stunde mit dem vierten Matchball. Bei der Gratulation am Netz konnte Zverev aber schon wieder lachen.

Mit dem Halbfinal-Einzug hatte er sich am Freitag immerhin die erneute Teilnahme an den ATP-Finals in einem Monat in London gesichert.