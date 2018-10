BVB, Schalke und Nürnberg zittern sich ins Achtelfinale

Erst nach Elfmeterschießen konnte sich der Club in Rostock durchsetzen.

Schalkes Spieler bejubeln den Sieg im Elfmeterschießen in Köln.

Berlin Der FC Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg haben sich im DFB-Pokal erst im Elfmeterschießen beim 1. FC Köln und bei Hansa Rostock durchgesetzt.

Drittligist Rostock verlor in der zweiten Runde mit 2:4 gegen den Erstliga-Aufsteiger aus Nürnberg, nach 120 Minuten stand es 2:2. Zweitliga-Spitzenreiter Köln verlor den Elfmeter-Krimi gegen Schalke mit 5:6, nach einem 1:1 in der Verlängerung. Auch Borussia Dortmund und Werder Bremen kamen weiter. Der BVB gewann sein Heimspiel gegen Union Berlin mit 3:2 durch einen Elfmeter-Treffer kurz vor Ende der Verlängerung, die Bremer dagegen zogen durch ein 5:1 gegen den Regionalligisten Weiche Flensburg ungefährdet ins Achtelfinale am 5./6. Februar ein.