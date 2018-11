Uth muss Länderspiel-Teilnahme absagen - schwer verletzt

Frankfurt/Main Schalke-Stürmer Mark Uth muss seine Teilnahme an den Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Russland und die Niederlande absagen. Der 27-Jährige erlitt im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt ohne gegnerische Einwirkung eine "schwere strukturelle Muskelverletzung". Das teilte der FC Schalke 04 am späten Abend laut Internetportal "Der Westen" mit. Damit würde Uth wohl wochenlang ausfallen, hieß es. Eine genauere Untersuchung solle in den nächsten Tagen Klarheit bringen.

