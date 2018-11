Kovac gibt kein neues Ziel aus - Meisterschaft im Hinterkopf

München Trainer Niko Kovac mag beim FC Bayern München trotz des Rückstandes von sieben Punkten auf Tabellenführer Borussia Dortmund kein neues Saisonziel für die Fußball-Bundesliga ausgeben.

"Nein, im Hinterkopf habe ich immer noch das gesteckte Ziel Meisterschaft wie der gesamte Club auch", sagte Kovac in München. Es sei ja "erst ein Drittel der Saison gespielt". Priorität bis zum Jahresende habe aber zunächst, "genügend Punkte zu holen, um in der Rückrunde in einer guten Ausgangslage starten zu können".

Die erhoffte Aufholjagd soll mit einem Heimsieg am Samstag gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf beginnen. "Wir wissen, dass wir das Spiel gewinnen wollen und müssen", sagte Kovac. Kingsley Coman und Thiago sind nach ihren Verletzungen noch keine Option für die Partie. Arjen Robben könnte nach Knieproblemen wieder zum Kader gehören. Kovac plant fest mit Robert Lewandowski und Joshua Kimmich, die mit leichten Blessuren von ihren Nationalteams zurückgekehrt waren.