Das Archivbild zeigt Leandro Putaro beim Ligaspiel gegen den Halleschen FC. Beide Mannschaften treffen auch in einem Testspiel aufeinander.

Braunschweig. Die Rückrundenvorbereitung von Eintracht Braunschweig geht mit zwei Testspielen einher – eins im Trainingslager in Belek, eins in Braunschweig.

Eintracht Braunschweig bestreitet im Rahmen der Vorbereitung auf die Rückrunde 2018/2019 zwei weitere Testspiele. Das teilte der Verein mit. Während des Trainingslagers in der Türkei trifft die Mannschaft von André Schubert am Samstag, 12. Januar 2019, auf den Ligakonkurrenten Hallescher FC. Anpfiff in Belek ist um 15 Uhr (Ortszeit).

Das zweite Testspiel gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt findet am Freitag, dem 18. Januar 2019 um 14 Uhr auf dem B-Platz am Eintracht-Stadion statt.