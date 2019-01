Damir Canadi soll nach Berichten Nachfolger von Friedhelm Funkel in Düsseldorf werden.

Medien: Österreicher Canadi Trainer-Kandidat in Düsseldorf

Marbella Der Österreicher Damir Canadi soll Medienberichten zufolge Favorit auf die Nachfolge von Friedhelm Funkel als Trainer von Fortuna Düsseldorf sein.

Der Fußball-Bundesligist habe bereits vor der Bekanntgabe der Trennung von Funkel zum Saisonende mit Canadi verhandelt, berichtete die "Bild"-Zeitung. Nach Informationen des "Express" soll der 48-Jährige, der derzeit den griechischen Club Atromitos Athen trainiert, das Amt spätestens im Sommer übernehmen.

Nach der überraschenden Trennung von Trainer Friedhelm Funkel zum Saisonende will Aufsichtsratschef Reinhold Ernst beim Fußball-Bundesligisten alle Beteiligten noch einmal an einen Tisch bringen. "Dass die Gespräche zwischen Trainer und Vorstand eine solche Dynamik bekommen haben, hat uns im Aufsichtsrat überrascht", sagte Ernst der "Westdeutschen Zeitung". "Daher regen wir an, dass wir untereinander noch einmal sprechen."

Funkel und Fortuna-Vorstandschef Robert Schäfer hatten am Freitag die Trennung zum Saisonende bekanntgegeben, nachdem beide Seiten sich nicht auf einen neuen Vertrag hatten einigen können. Der 65 Jahre alte Funkel hatte dem Club mangelndes Vertrauen vorgeworfen. Ernst sagte dem Blatt, er wolle nun auf alle Beteiligten zugehen und Gespräche führen, um vielleicht doch noch zu einer Lösung zu kommen.

Im März 2016 hatte Funkel den Traditionsclub übernommen und im vergangenen Sommer zurück in die Bundesliga geführt. Der Club steht nach der Hinrunde mit 18 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz.