Sagan gewinnt dritte Etappe der Tour Down Under

Adelaide Der dreimalige Rad-Weltmeister Peter Sagan hat die dritte Etappe der Tour Down Under in der Region rings um das südaustralische Adelaide für sich entschieden.

Der Slowake vom deutschen Team Bora-hansgrohe gewann nach 146 Kilometern von Lobethal nach Uraidla, wo er bereits im vergangenen Jahr erfolgreich war. Sagan siegte vor dem Spanier Luis Leon Sánchez und dem Südafrikaner Daryl Impey. Vor einem Jahr hatte Impey Platz zwei vor Sánchez belegt. In der Gesamtwertung verteidigte der Neuseeländer Patrick Bevin die Führung mit nur einer Sekunde Vorsprung vor Sagan. Das Rennen endet am Sonntag.