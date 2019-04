Elfer-Drama auf Schalke - Topspiel am Abend

Berlin Durch einen Handelfmeter per Videobeweis in der Nachspielzeit hat Schalke 04 im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den nächsten Nackenschlag hinnehmen müssen. Die Königsblauen verloren gegen Eintracht Frankfurt mit 1:2. Der VfB Stuttgart und der 1. FC Nürnberg trennten sich 1:1. Die weiteren Ergebnisse: Wolfsburg - Hannover: 3:1; Hertha - Düsseldorf: 1:2 und Leverkusen - Leipzig: 2:4. Am Abend empfängt noch im Topspiel der Tabellenzweite FC Bayern München Spitzenreiter Borussia Dortmund.