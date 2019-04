"Thank you, Dirk" – San Antonio würdigt Nowitzki

San Antonio (dpa) – Die San Antonio Spurs haben Basketball-Superstar Dirk Nowitzki nach einer langjährigen Rivalität vor dessen letztem Spiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA geehrt. Mit einem knapp zweiminütigen Video unter dem Motto "Thank you, Dirk" zeigten die Spurs einen Zusammenschnitt der besten Szenen aus der Karriere des 40 Jahre alten Würzburgers. Nowitzki hatte schon vor Spielbeginn massiv mit seinen Emotionen zu kämpfen und wischte sich Tränen aus den Augen.