Weiter auf Kurs Europapokal: Leverkusen siegt in Augsburg

Augsburg Im Kampf um die Europapokal-Ränge in der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen einen wichtigen Auswärtssieg geholt.

Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz setzte sich am Freitag zum Auftakt des 31. Spieltags mit 4:1 (1:1) beim FC Augsburg durch und kletterte zumindest vorübergehend auf den sechsten Platz. Die Werkself liegt nach ihrem dritten Sieg in Serie nur noch zwei Zähler hinter dem Champions-League-Rang vier. Kevin Danso brachte Augsburg vor 26.404 Zuschauern zunächst in Führung (12. Minute), ehe Kevin Volland (15.), Kai Havertz (49.), Jonathan Tah (60.) und Julian Brandt (88.) die Partie für Bayer drehten. Die Augsburger unterlagen erstmals unter ihrem neuen Coach Martin Schmidt und verpassten die Chance, die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen.

Die Vorzeichen waren eindeutig, und entsprechend sahen die Zuschauer auch sofort eine unterhaltsame und temperamentvolle Anfangsphase. FCA-Kapitän Daniel Beier prüfte Bayer-Torwart Lukas Hradecky (4.), Marco Richter schoss knapp drüber (5.). Und nach einer Ecke von Jonathan Schmid erzielte Danso per Kopf dann auch die 1:0-Führung.

Weil auch die Leverkusener ihrem Ziel Champions-League-Qualifikation mit einem Sieg näherkommen wollten, entwickelte sich ein spektakuläres Spiel. "Wir wollen gewinnen, drei Punkte, dann sind wir wieder einen Schritt näher an Europa", hatte Bayer-Coach Peter Bosz kurz vor dem Anpfiff noch lakonisch im TV-Sender Eurosport gesagt.

Seine Spieler hielten sich an die Angriffsaufforderung. Der Argentinier Lucas Alario ersetzte den verletzten Leon Bailey im Angriff und traf nach dem Ausgleich durch Volland zum vermeintlichen 2:1. Vorlagengeber Mitchell Weiser stand jedoch knapp im Abseits, weshalb Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) nach Intervention des Videoassistenten das Tor nicht gab (20.). Fünf Minuten zuvor hatte Volland mit seinem 14. Saisontor zum 1:1 ausgeglichen.

Nach dem schwungvollen Start zog sich der FCA etwas zurück, Bayer hatte nun deutlich mehr Ballbesitz und düpierte die Augsburger Abwehr ein ums andere Mal mit schnellen hohen Bällen hinter die Viererkette. In der 39. Minute musste Augsburg-Torwart Gregor Kobel, der zuletzt beim 6:0 gegen den VfB Stuttgart wegen einer leichten Gehirnerschütterung gefehlt hatte, bei einer Flanke von Julian Brandt mit einer sehenswerten Flugeinlage klären. Alario traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nur die Latte - die Augsburger konnten mit dem Zwischenstand von 1:1 äußerst zufrieden sein.

In der zweiten Hälfte mussten die Leverkusener auf Sven Bender verzichten, der verletzt in der Kabine blieb und durch Aleksandar Dragovic ersetzt wurde. Die Umstellung hatte jedoch keine negativen Auswirkungen - im Gegenteil. Keine vier Minuten waren gespielt, als nach einer feinen Kombination über Brandt und Volland der Ball bei Havertz landete, der mit einem kunstvollen Heber über Kobel hinweg die hochverdiente Leverkusener Führung herstellte.

Bayer dominierte nun eindrucksvoll, bekam ein weiteres Tor wegen Abseits nicht anerkannt (57.), zeigte sich davon aber gänzlich unbeirrt. Tah belohnte den starken Auftritt der Gäste, als er nach einer Stunde nach einer missglückten Abwehr von Kobel im Stile eines Mittelstürmers aus kurzer Distanz zum 1:3 einschoss.