Deutsche Basketballer nehmen WM-Vorbereitung auf

Trier Die deutschen Basketballer haben ihre unmittelbare Vorbereitung auf die WM in China aufgenommen. Bundestrainer Henrik Rödl versammelte in Trier 15 Spieler, NBA-Star Dennis Schröder stößt am kommenden Donnerstag zum Team. Am Abend stand das erste Training auf dem Programm. Am Sonntag tritt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes in einem Testspiel gegen Schweden an. Deutschland trifft bei den Weltmeisterschaften vom 31. August bis 15. September auf Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien.

