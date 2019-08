Bayern in Champions League gegen Tottenham

Monaco Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur. Borussia Dortmund bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun. Das ergab die Auslosung am Abend in Monaco. Die jeweils zwei weiteren Kontrahenten des BVB und der Bayern sowie die Gegner von Bayer Leverkusen und RB Leipzig werden später im Grimaldi Forum ermittelt.