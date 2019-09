Volleyballer wollen ersten Sieg: "Spiel ins Rollen bringen"

Antwerpen. Die deutschen Volleyballer brauchen endlich ihren ersten EM-Sieg. Nach den Niederlagen in Gruppe B gegen Serbien und Belgien zum Auftakt will der Vize-Europameister von 2017 am heutigen Montag (17.30 Uhr/Sport1+) Österreich schlagen.

Für die Deutschen ist es nach dem Umzug aus Brüssel und einem spielfreien Tag der erste Auftritt in Antwerpen.

"Wir müssen an die Leistung der letzten Sätze anknüpfen, unser Spiel einfach ins Rollen bringen", sagte der beim 2:3 gegen Co-Gastgeber Belgien auftrumpfende Außenangreifer Ruben Schott. Deutschland wolle viel Aufschlagdruck entwickeln und dann über eine gelungene Block-Feldabwehr Punkte sammeln, "um uns dann emotional zu pushen", meinte der 25-Jährige.

Im Angriff blieben die Deutschen bislang vieles schuldig. Das 2:3 gegen Belgien wurde aber von Andrea Gianis Mannschaft als Schritt nach vorn gewertet. "Wir haben immer noch nicht unser bestes Volleyball gespielt, aber einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, das war wichtig", sagte Sportdirektor Christian Dünnes. "In den nächsten Spielen müssen noch ein, zwei Schritte kommen, um etwas bei der EM zu erreichen." Das vor der Endrunde ausgegebene Ziel ist eine Medaille.