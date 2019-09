Trotz Brummschädel: Tisserand wohl fit für Hoffenheim

Der VfL Wolfsburg sendete am Freitagvormittag eine leichte Entwarnung. Marcel Tisserand, der am Abend zuvor in der zweiten Hälfte des Europa-League-Spiels gegen PFK Olexandrija (3:1) nach einem Zusammenprall wegen Schwindel vom Platz musste, absolvierte tags drauf schon wieder das normale...