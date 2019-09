Doha Am dritten Wettkampftag der Leichtathletik-WM in Doha geht es um Gold über die 100 Meter der Frauen. Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto hoffen auf den Einzug ins Finale. Ihre WM-Premiere erlebt im Khalifa-Stadion die Mixed-Staffel über vier Stadionrunden.

Das bringt der Tag bei der Leichtathletik-WM in Doha

Bei den Leichtathletik-WM in Doha wird am Sonntag die neue Sprintkönigin gekürt. Beste Chancen werden im 100-Meter-Finale vor allem der zweimaligen Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika und Elaine Thompson, 2016 olympische Goldmedaillengewinnerin in Rio, eingeräumt.

Auch mit Titelverteidigerin Tori Bowie aus den USA und Europameisterin Dina Asher-Smith aus Großbritannien ist wieder zu rechnen. Schaffen es die deutschen Asse Tatjana Pinto und Gina Lückenkemper bis ins Finale? Schon das wäre eine Überraschung.

Im Stabhochsprung führt an der Amerikanerin Jennifer Suhr wohl kein Weg vorbei. Harte Konkurrenz hat sie durch die Russin Anschelika Sidorowa, die unter neutraler Flagge startet, und Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Katerina Stefanidi aus Griechenland. Lisa Ryzih aus Ludwigshafen steht ebenfalls im Finale.

Top-Favorit im Dreisprung ist Will Claye. Der Amerikaner hat die magische 18-Meter-Marke in diesem Jahr schon zweimal übertroffen. Fällt womöglich der 24 Jahre alte Weltrekord des Briten Jonathan Edwards? Er steht bei 18,29 Metern.

Bei der 17. Auflage der WM ist zum ersten Mal eine Mixed-Staffel aus zwei Frauen und zwei Männern im Programm. Bei der Generalprobe, den World Relays in Japan, landete das DLV-Quartett auf dem siebten Rang. Für das deutsche Team rennen Marvin Schlegel, Luna Bulmahn, Karolina Palitzsch und Manuel Sanders über die 4 x 400 Meter.