Lückenkemper und Pinto verpassen Einzug ins WM-Finale

Gina Lückenkemper wurde in mäßigen 11,30 Sekunden Letzte ihres Laufs über 100 Meter.

Doha. Für die beiden deutschen Sprinterinnen Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto war über 100 Meter bei der Leichtathletik-WM in Doha im Halbfinale Endstation.

Die EM-Zweite Lückenkemper vom SCC Berlin wurde in mäßigen 11,30 Sekunden Letzte ihres Laufs. „Ich hatte heute irgendwie schmerzende Beine, da sind 100 Meter echt lang“, sagte die 22-Jährige. Damit kam Lückenkemper weder im Vorlauf (11,29) noch im Halbfinale auch nur annähernd an ihre Saisonbestzeit von 11,14 Sekunden ran. „Irgendwie ist dieses Jahr der Wurm drin“, bilanzierte die EM-Zweite von Berlin.

Auch für Teamkollegin Tatjana Pinto war im Halbfinale Endstation. Die Athletin des LC Paderborn schied als Fünfte ihres Laufes mit 11,29 Sekunden aus. „Ich bin echt enttäuscht“, sagte die 27-Jährige, die mit einer Saisonbestleistung von 11,09 Sekunden zur WM gefahren war. „Der Sprint verzeiht nichts. Da gibt es echt noch einiges, woran ich jetzt arbeiten muss.“ Als letzte Deutsche hatte Melanie Paschke 1997 bei der WM in Athen den Endkampf über 100 Meter erreicht.

Während Pinto bereits am Montag den Vorlauf über 200 Meter bestreitet, wird Lückenkemper mit ihr zusammen nur noch über 4 x 100 Meter an den Start gehen. Das deutsche Sprint-Quartett führt die Weltjahresbestenliste mit einer Zeit von 41,67 Sekunden an.