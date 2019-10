Bayern-Frauen nach Sieg auf Kurs Königsklassen-Viertelfinale

Schymkent. Die Fußball-Frauen des FC Bayern München dürfen für das Viertelfinale in der Champions League planen.

Zwar muss die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer in zwei Wochen zu Hause erst noch das Rückspiel bestreiten, doch nach dem 5:0 (3:0)-Sieg bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan sind die Aussichten blendend. Jovana Damnjanović (23. Minute) und Lina Magull per Doppelpack (29./38.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung. Emily Gielnik (73.) und Nicole Rolser (80.) schraubten das Resultat in die Höhe. Das Achtelfinal-Rückspiel findet am 30. Oktober (19.00 Uhr) am Campus des FC Bayern statt.

In der ersten K.o.-Runde hatten sich die Münchnerinnen gegen Göteborg durchgesetzt. Die Bayern wollen in Europa wie in der vergangenen Champions-League-Saison überzeugen: Damals schieden sie erst im Halbfinale gegen den FC Barcelona aus.