Eintracht-Coach: "Haben wieder alles selbst in der Hand"

London Eintracht Frankfurt beendete mit dem 2:1 beim FC Arsenal nach drei verlorenen Pflichtspielen in Serie die Krise. Mit den Erfolg haben die Hessen es wieder selbst in der Hand, in die K.o.-Runde der Europa League einzuziehen - dank eines Japaners.