Bora-hansgrohe: Buchmann führt 27-Mann-Kader an

Kolbermoor. Der deutsche Tour-de-France-Vierte Emanuel Buchmann führt das 27-köpfige Aufgebot von Bora-hansgrohe für das Jahr 2020 an, teilte der oberbayerische Rennstall in Kolbermoor mit.

Buchmann rief die Tour de France als klares Ziel aus. Zum ambitionierten Team zählen neben dem 27 Jahre alten Ravensburger und fünf Neuzugängen auch Klassikerspezialist Maximilian Schachmann sowie Sprinter Pascal Ackermann. Teammanager Ralph Denk sprach von der erfolgreichsten Saison "unserer Geschichte", fügte vor etwa 400 Gästen auf der Bühne eines Sponsors aber an: "Darauf werden wir uns aber nicht ausruhen, wir blicken schon auf 2020."

Nach dem vierten Tour-Platz von Buchmann in dieser Saison will Bora-hansgrohe in den kommenden Jahren den Gesamtsieg beim größten Radrennen der Welt angreifen. Um all dies zu erreichen, brauche es "die richtigen Partner", verdeutlichte Denk. Zu diesem Zweck wurde am Dienstag auch die Verlängerung des Titelsponsoring mit Armaturenhersteller hansgrohe bis 2021 bekanntgegeben.