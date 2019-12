Klinsmann siegt mit Hertha in Leverkusen

Leverkusen. Jürgen Klinsmann hat mit Hertha BSC den zweiten Sieg geschafft. Die Berliner und ihr neuer Trainer erkämpften sich am Abend im Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen einen 1:0-Erfolg. Karim Rekik erzielte in der 64. Minute in der BayArena das Tor des Tages.