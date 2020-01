Volleyballerinnen nähern sich der Olympia-Qualifikation

Apeldoorn. Die deutschen Volleyballerinnen haben vorzeitig das Halbfinale in der Olympia-Qualifikation erreicht.

Nach dem 3:1 von Belgien gegen Kroatien am Donnerstag in Apeldoorn ist die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski schon vor ihrem letzten Gruppenspiel nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Nach zwei 3:1-Erfolgen sind die Deutschen, die am Donnerstag Ruhetag hatten, Erster in Gruppe B.

Der entscheidende Faktor für das Weiterkommen ist in diesem Fall die Zahl der Siege. Nur noch die Türkei oder Belgien, die am Freitag gegeneinander spielen, können neben Koslowskis Team auf zwei Erfolge kommen. Deutschland wiederum bestreitet sein Vorrundenfinale in den Niederlanden am Freitag gegen das sieglose Kroatien (13.30 Uhr). Nur der Turniergewinner qualifiziert sich für Olympia in Tokio.